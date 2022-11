DJ EUA: Vendas da época festiva devem abrandar este ano

(DJ Bolsa)-- As vendas a retalho da temporada festiva devem crescer a um ritmo mais baixo nos EUA do que no ano passado, de acordo com grupos do setor do retalho e consultores, uma vez que os consumidores continuam a ser impactados pelos preços mais altos.

A National Retail Federation prevê que as vendas cresçam entre 6% e 8% para valores entre $942,6 mil milhões e $960,4 mil milhões entre 1 de novembro e 31 de dezembro....