DJ EUA: Vendas de casas novas aumentaram em janeiro

(DJ Bolsa)-- As vendas de casas unifamiliares novas nos EUA aumentaram em janeiro pelo segundo mês consecutivo, suportadas pela forte procura, de acordo com dados do Departamento do Comércio esta quarta-feira.

As vendas de casas novas cresceram 4,3% em janeiro, face a dezembro, para um total ajustado às variações sazonais de 923.000 habitações.