DJ EUA: Vendas de casas novas caíram mais que o antecipado em agosto

(DJ Bolsa)-- As vendas de novas casas unifamiliares dos EUA caíram mais do que os economistas esperavam em agosto, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta terça-feira.

As vendas de casas novas desceram 8,7% em agosto face ao mês anterior para uma taxa anual sazonalmente ajustada de 675.000.

As vendas deveriam ter caído para 695.000, de acordo com economistas consultados pelo The Wall ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.