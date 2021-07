DJ EUA: Vendas de casas novas desceram inesperadamente em junho

(DJ Bolsa)-- As vendas de casas novas unifamiliares nos EUA caíram em junho pelo terceiro mês consecutivo, perante os baixos inventários e os preços elevados, disse o Departamento do Comércio esta segunda-feira.

As vendas de casas novas desceram 6,6% em junho face a maio para um valor anualizado sazonalmente ajustado de 676.000. Trata-se da leitura mais baixa desde abril de 2020.