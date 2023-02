DJ EUA: Vendas de casas novas disparam em janeiro, superam estimativas

(DJ Bolsa)-- As vendas de novas residências unifamiliares nos EUA aumentaram novamente em janeiro, atingindo o nível mais alto em 10 meses, aumentando as esperanças de que a atual desaceleração do mercado imobiliário possa estar a chegar ao fim.

As vendas de novas habitações subiram 7,2% em janeiro na comparação mensal, para uma taxa anual com ajuste sazonal de 670.000, o nível mais alto ...