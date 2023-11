DJ EUA: Vendas de casas novas foram mais fracas que o esperado em outubro

(DJ Bolsa)-- As vendas de casas novas unifamiliares dos EUA desceram mais que o esperado em outubro, de acordo com dados do Departamento do Comércio divulgados esta segunda-feira.

As vendas de casas novas desceram 5,6% em outubro face ao mês anterior, alcançando uma taxa sazonalmente ajustada de 679.000. O nível de setembro foi revisto em alta para 719.000 contra uma estimativa anterior de 759.000.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...