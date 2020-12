DJ EUA: Vendas de casas novas recuam acentuadamente em novembro

(DJ Bolsa)-- As vendas de novas casas nos EUA recuaram acentuadamente me novembro, numa altura em que os construtores tiveram dificuldades em acompanhar a procura. Seguem-se os principais destaques do relatório do Departamento do Comércio publicado esta quarta-feira:

-- As vendas de novas casas recuaram 11% em novembro face a outubro para um valor homólogo ajustado a variações sazonais de 841.000.