DJ EUA: Vendas de casas novas sobem 12,2% em maio

(DJ Bolsa)-- As vendas de casas novas unifamiliares nos EUA subiram na casa dos dois dígitos em maio, excedendo as expectativas dos economistas, de acordo com dados do Departamento do Comércio dos EUA desta terça-feira.

As vendas de casas novas aumentaram 12,2% em maio face ao mês anterior para uma taxa anual sazonalmente ajustada de 763.000.

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.