DJ EUA: Vendas de casas novas sobem em junho e superam expectativas

(DJ Bolsa)-- As compras de novas casas nos EUA aumentou fortemente em junho, depois de uma subida já acentuada em maio por causa da procura acumulada após os confinamentos no país, disse o Departamento do Comércio esta sexta-feira.

As vendas de casas novas subiram 13,8% em junho face a maio para uma taxa homóloga ajustada sazonalmente de 776.000.