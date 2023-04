DJ EUA: Vendas de casas novas subiram acentuadamente em março

(DJ Bolsa)-- As vendas de casas novas unifamiliares dos EUA aumentaram significativamente em março, sugerindo que o mercado habitacional pode estar a recuperar com a estabilização das taxas hipotecárias, de acordo com dados do Departamento do Comércio dos EUA desta terça-feira.

As vendas de casas novas aumentaram 9,6% em março em comparação com o mês anterior para uma taxa anual sazonalmente ajustada ...