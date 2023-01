DJ EUA: Vendas de casas usadas caíram no ano passado com subida das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- As vendas de casas usadas dos EUA caíram no ano passado para o nível mais baixo desde 2014, com o aumento das taxas hipotecárias a tornarem a aquisição de casa demasiado cara para muitos compradores.

As vendas de casas usadas, que representam a maioria do mercado imobiliário, caíram 17,8% em 2022 face ao ano anterior para 5,03 milhões, disse a National Association of Realtors esta sexta-feira....