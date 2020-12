DJ EUA: Vendas de casas usadas recuam em novembro após cinco meses de ganhos

(DJ Bolsa)-- As vendas de casas usadas recuaram em novembro face ao mês anterior, uma vez que a oferta de casas para venda recuou para um novo mínimo.

As vendas de casas usadas recuaram 2,5% em novembro face a outubro para uma taxa homóloga ajustada às variações sazonais de 6,69 milhões, disse a National Association of Realtors esta terça-feira.