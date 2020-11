DJ EUA: Vendas de casas usadas sobem para máximo de 14 anos em outubro

(DJ Bolsa)-- As vendas de casas usadas aumentaram para um novo máximo de 14 anos em outubro, enquanto os preços médios atingiram novos máximos.

As vendas de casas usadas aumentaram 4,3% em outubro contra setembro, para uma taxa anual ajustada às variações sazonais de 6,85 milhões, o nível mais alto desde fevereiro de 2006, disse a National Association of Realtors esta quinta-feira.