DJ EUA: Vendas de casas usadas voltam a cair em julho

(DJ Bolsa)-- As vendas de casas usadas nos EUA desceram em julho pela quarta vez em cinco meses, prolongando uma das quedas mais acentuadas do setor habitacional da história recente.

As vendas de casas usadas, que representam a maior parte das transações, desceram 2,2% em julho face ao mês anterior para uma taxa anual sazonalmente ajustada de 4,07 milhões, disse a National Association of Realtors esta terça-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.