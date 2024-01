DJ EUA: Vendas pendentes de casas aceleram em dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O número de casas dos EUA sob contrato subiu mais que o esperado em dezembro, indicando que o mercado imobiliário se prepara para um forte começo do ano, de acordo com dados desta sexta-feira da National Association of Realtors.

O índice de vendas pendentes de casas, um indicador avançado das vendas de casas baseado nas assinaturas de contratos, subiu 8,3% para 77,3 pontos em dezembro face ao mês anterior.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.