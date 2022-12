DJ EUA: Vendas pendentes de casas caem em novembro pelo sexto mês consecutivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O número de casas sob contrato de venda nos EUA caiu em novembro para níveis que não eram vistos desde o início da pandemia de Covid-19, sublinhando a queda do setor imobiliário motivada pela subida das taxas de juro, de acordo com dados da National Association of Realtors divulgados esta quarta-feira.

O Índice de Vendas Pendentes de Casas, um indicador avançado das vendas de habitações ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.