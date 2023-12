DJ EUA: Vendas pendentes de casas caem em outubro com subida das hipotecas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O número de casas compradas caiu em outubro, mais do que invertendo a subida de setembro, de acordo com o relatório da National Association of Realtors desta quinta-feira.

O índice de vendas pendentes de casas, um indicador avançado das vendas de casas com base nas assinaturas de contratos, caiu 1,5% para 71,4 pontos em outubro. A leitura de 100 é igual ao nível da atividade de contratos em 2001.

