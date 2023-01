DJ EUA: Vendas pendentes de casas subiram em dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O número de vendas pendentes nos EUA subiu em dezembro, após seis meses consecutivos de quedas, no final de um ano em que as transações imobiliárias enfrentaram uma descida à medida que as taxas hipotecárias subiram acentuadamente.

O índice de vendas pendentes de imóveis, um indicador avançado das vendas de casas com base nos contratos assinados, subiu 2,5% para 76,9 em dezembro. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.