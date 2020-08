DJ EUA: Vendas pendentes de habitações sobem em julho

(DJ Bolsa)-- O número de casas em processo de compra e venda nos EUA aumentou pelo terceiro mês seguido em julho, uma vez que as taxas de juro baixas e a procura por mais espaço aumentaram a procura, mostram os dados da National Association of Realtors esta quinta-feira. Seguem-se os detalhes do relatório:

--O índice de vendas pendentes de habitações cresceu 5,9% para 122,1 pontos em julho.