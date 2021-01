DJ EUA: Yellen deve clarificar que país não quer desvalorização do dólar

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A próxima secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, deve afirmar o compromisso do país com taxas de câmbio determinadas pelo mercado quando testemunhar no Capitólio na terça-feira, e vai tornar claro que os EUA não procuram uma desvalorização do dólar para obter vantagem competitiva, segundo os responsáveis de transição de Biden próximos da preparação do testemunho.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

