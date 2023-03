DJ EUA: Yellen diz que desregulamentação bancária pode ter ido longe demais

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pretende dizer que os reguladores podem precisar de reforçar as regras bancárias após o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, argumentando que a turbulência recente é um sinal de que os esforços para fortalecer o sistema financeiro são insuficientes.

Em comentários preparados para serem dados esta quinta-feira, Yellen ...