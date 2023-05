DJ EUA: Yellen diz que Tesouro não equaciona cenário de default

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A administração Biden não está preparada para responder a um possível deafult da dívida dos EUA, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, acrescentando que o foco continua a ser aumentar o teto da dívida para que o Estado possa pagar as suas contas.

Yellen alertou que os EUA podem tornar-se incapazes de cumprir todas as suas obrigações financeiras já a 1 de junho, dando aos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.