DJ EUA: Yield dos Treasurys a 10 anos a 4% pela primeira vez em mais de 10 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A yield da dívida soberana dos EUA a 10 anos atingiu os 4% pela primeira vez em mais de uma década esta quarta-feira, o marco mais recente de uma subida histórica que tem agitado os mercados financeiros este ano.

As yields, que sobem quando os preços das obrigações caem, têm estado a subir ao ritmo mais rápido em quatro décadas por causa da escalada das expectativas sobre quão mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.