DJ EUA: Yields a 10 anos em máximos desde 2008

(DJ Bolsa)-- A yield dos Treasurys a 10 anos alcançou máximos de 15 anos, ameaçando um aumento dos custos para muitos, e gerou receios em Wall Street sobre um potencial impacto nos mercados de ações, dívida e imobiliário.

Uma taxa benchmark para as taxas de juro em toda a economia, a yield da nota a 10 anos fechou a 4,258%, segundo a Tradeweb. Isto compara com 4,220% na terça-feira e representa um má... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.