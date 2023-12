DJ EUA/ADP: Contratações abrandaram inesperadamente em novembro

(DJ Bolsa)-- As contratações do setor privado dos EUA abrandaram inesperadamente em novembro, com os salários também a moderarem-se, em mais um sinal para a Reserva Federal dos EUA de que a economia norte-americana está a desacelerar antes da reunião da próxima semana.

O emprego no setor privado não-agrícola aumentou 103.000 postos de trabalho, contra 106.000 em outubro, de acordo com dados do relató... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.