DJ EUA/ADP: Contratações do setor privado abrandam mais que o esperado

(DJ Bolsa)-- As contratações do setor privado dos EUA abrandaram bastante mais que o esperado em setembro, com o alívio do mercado de trabalho a continuar, embora o crescimento salarial tenha mantido o ritmo.

O emprego do setor privado não-agrícola aumentou 89.000 empregos, face a 180.000 em agosto, de acordo com o relatório nacional de emprego da ADP divulgado esta quarta-feira. A leitura representa o ritmo mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.