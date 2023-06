DJ EUA/ADP: Contratações do setor privado mantiveram-se fortes em maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As contratações pelos empregadores do setor privado dos EUA mantiveram-se robustas pelo segundo mês consecutivo em maio, de acordo com o relatório de emprego da ADP, divulgado esta quinta-feira.

O emprego no setor privado aumentou 278.000 no mês passado, face a um ganho de 291.000 em abril, disse a ADP. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam uma subida de 180.000 empregos.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...