DJ EUA/ADP: Contratações dos empregadores norte-americanos aceleraram em setembro

(DJ Bolsa)-- O crescimento do emprego no setor privado dos EUA acelerou em setembro, superando as expectativas e revelando a resiliência do mercado de trabalho, apesar do abrandamento económico e dos receios de recessão.

O emprego no setor privado não-agrícola subiu 208.000 em setembro face a 185.000 em agosto, revelaram dados do Relatório Nacional de Emprego da ADP esta quarta-feira.

