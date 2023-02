DJ EUA/ADP: Criação de emprego perdeu força em janeiro

(DJ Bolsa)-- A criação de empregos nos EUA perdeu força em janeiro, principalmente por causa do impacto do clima extremo ao longo do mês, mostraram dados do ADP esta quarta-feira.

O emprego no setor privado não agrícola aumentou em 106.000 em janeiro, face a um aumento de 253.000 em dezembro, disse a ADP. A subida de dezembro foi revista em alta face à estimativa inicial de 235.000.

