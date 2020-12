DJ EUA/ADP: Setor privado cria menos empregos que o esperado em novembro

(DJ Bolsa)-- O setor privado não-agrícola dos EUA somou 307.000 empregos em novembro, sinalizando um abrandamento na criação de postos de trabalho, de acordo com o relatório de emprego da ADP divulgado esta quarta-feira.

Os empregos privados não-agrícolas totais subiram 307.000 em novembro face a outubro. Os economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal esperavam um ganho maior de 475.000 empregos.