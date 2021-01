DJ EUA/ADP: Setor privado perde empregos pela primeira vez desde abril

(DJ Bolsa)-- O setor privado não-agrícola dos EUA perdeu empregos em dezembro pela primeira vez desde abril, mês em que a economia travou devido à pandemia, revelam dados do relatório de emprego da ADP desta quarta-feira.

O emprego privado total não-agrícola desceu 123.000 postos de trabalho em dezembro. Os economistas ouvidos pelo The Wall Street Journal esperavam um ganho de 60.000 empregos.