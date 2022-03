DJ EUA/Biden diz que Rússia deve ser excluída do G-20

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse que acredita que a Rússia deve ser expulsa do grupo dos 20 países mais industrializados e em desenvolvimento do mundo, ou G-20, por causa da invasão da Ucrânia.

Mas o responsável disse aos jornalistas em Bruxelas que a decisão dependerá dos líderes das 20 nações.