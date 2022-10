DJ EUA/Biden diz que vai continuar a recorrer a reservas estratégicas de petróleo

WASHINGTON (DJ Bolsa)- O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta quarta-feira que vai continuar a recorrer às reservas de emergência de petróleo para contrariar novos choques nos mercados globais.

Num discurso a partir da Casa Branca, Biden confirmou que o Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, vai avançar com as vendas dos últimos 15 milhões dos 180 milhões de barris das reservas estratégicas que autorizou ...