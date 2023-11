DJ EUA/Biden: "Não há possibilidade" de um cessar-fogo entre Israel, Hamas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse que a sua administração continua a rejeitar os apelos para um cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas.

Questionado esta quinta-feira sobre se existe alguma hipótese de cessar-fogo, Biden respondeu: "Nenhuma. Não há possibilidade."

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, acrescentou que a administraç...