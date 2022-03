DJ EUA/Biden: Potencial de utilização de armas químicas na Ucrânia é "ameaça real"

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta quarta-feira que o potencial de utilização de armamento químico no conflito na Ucrânia representa "uma ameaça real".

Biden foi questionado sobre a ameaça pelos jornalistas enquanto abandonava a Casa Branca esta quarta-feira para a sua viagem a Bruxelas para reuniões de emergência.