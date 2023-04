DJ EUA/CBO: Proposta republicana reduz deficit $4,8B ao longo de 10 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A proposta de lei para o teto da dívida dos EUA apresentada pelo Partido Republicano na Câmara dos Representantes vai reduzir o deficit orçamental até $4,8 biliões ao longo de 10 anos, de acordo com o gabinete de responsabilidade orçamental dos EUA, ou CBO.

A proposta pretende unir os republicanos em torno de uma posição numa altura em que se preparam conversações com a Casa Branca e os democratas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.