DJ EUA/Conference Board: Índice sugere abrandamento dos ganhos do emprego

(DJ Bolsa)-- Um índice que avalia as tendências de emprego dos EUA caiu em maio, sugerindo que os ganhos do emprego vão continuar, mas a um ritmo mais lento do que nos últimos meses.

O Índice de Tendências de Emprego do The Conference Board desceu para 116,15 pontos em maio, face a 116,79 pontos revistos em abril, disse o grupo de research privado esta segunda-feira.

