DJ EUA/DOE: Estoques de crude aumentam em linha com o esperado

(DJ Bolsa)-- Os estoques de petróleo dos EUA subiram ligeiramente como era esperado na semana passada, enquanto os estoques de combustível caíram moderadamente, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços de petróleo de referência para os EUA, que caíam antes do relatório, mantêm as quedas, ao perder 0,5% para $101,23.