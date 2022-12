DJ EUA/DOE: Inventários de crude sobem acentuadamente com travão das refinarias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os inventários comerciais de crude dos EUA dispararam na semana passada, com um abrandamento significativo da atividade das refinarias, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços do petróleo de referência para os EUA, que estavam em alta acentuada antes dos dados, abrandaram os ganhos mas voltaram a acelerar. O WTI sobe 2,3% para $77,17/barril. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.