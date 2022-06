DJ EUA/DOE: Reservas caem com aceleração da atividade das refinarias

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA caíram mais que o esperado na semana passada, uma vez que a já elevada atividade das refinarias aumentou ainda mais, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, desta quarta-feira.

Os preços do petróleo de referência para os EUA abrandaram os ganhos depois dos dados. O WTI sobe 0,8% para $112,64/barril.