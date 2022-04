DJ EUA/DOE: Reservas de crude aumentam inesperadamente

(DJ Bolsa)-- Os inventários de crude dos EUA subiram inesperadamente na semana passada, mas as reservas de gasolina caíram bastante mais do que o esperado, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços de referência para os EUA, que subiam ligeiramente antes dos dados, passaram a registar quedas ligeiras. O WTI cai 0,3% para $101,61.