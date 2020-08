DJ EUA/DOE: Reservas de crude caem acentuadamente pela segunda semana

(DJ Bolsa)-- As reservas de petróleo dos EUA caíram acentuadamente na semana passada, enquanto as reservas de gasolina registaram uma subida moderada, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, publicados esta quarta-feira.

O WTI, que subia acentuadamente antes dos dados, continua em alta. O WTI sobe 3,8% para $43,23.