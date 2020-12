DJ EUA/DOE: Reservas de crude caem enquanto inventários de combustíveis sobem

(DJ Bolsa)-- Os inventários de crude dos EUA registaram uma ligeira descida semanal, mas as reservas de gasolina e outros combustíveis aumentaram, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, esta quarta-feira.

Os preços do crude WTI, que seguiam em alta moderada antes dos dados, aceleraram, ganhando 1,7% para $45,34 por barril.