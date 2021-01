DJ EUA/DOE: Reservas de crude caem inesperadamente

(DJ Bolsa)-- Os inventários de crude dos EUA subiram inesperadamente na semana passada, mas as reservas de gasolina desceram ligeiramente, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

O benchmark dos preços de petróleo dos EUA continua em baixa após o relatório. O crude Nymex recua 1,3% para $52,46 por barril.