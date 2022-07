DJ EUA/DOE: Reservas de crude caem, inventários de gasolina aumentam

(DJ Bolsa)-- Os inventários comerciais de crude dos EUA caíram ligeiramente na semana passada, mas as reservas de gasolina subiram bastante mais que o esperado, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA.

Os preços de referência para o petróleo dos EUA mantiveram-se em queda após o relatório. O WTI perde 0,8% para $99,83.