DJ EUA/DOE: Reservas de crude caem mais que o esperado

(DJ Bolsa)-- As reservas dos EUA de crude e gasolina caíram mais que o esperado, mas a produção doméstica de petróleo acelerou para um máximo de 14 meses, de acordo com os dados semanais divulgados esta quarta-feira pelo DOE.

Os preços do petróleo WTI, que estavam em baixa antes do relatório, prolongam as quedas, ao descerem 1,7% para $73,94/barril.