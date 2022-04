DJ EUA/DOE: Reservas de crude, combustíveis desceram de forma abrangente

(DJ Bolsa)-- Os inventários de crude dos EUA recuaram acentuadamente na semana passada, enquanto os combustíveis refinados também desceram, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, divulgados esta quarta-feira.

Os preços do petróleo de referência para os EUA, que desciam moderadamente antes dos dados, passaram a ganhos ligeiros, com o WTI a subir 0,1% para $102,11.