DJ EUA/DOE: Reservas de crude desceram mais que o esperado

(DJ Bolsa)-- Os inventários de crude dos EUA desceram mais do que o previsto pelos analistas na semana passada, enquanto as reservas de combustível aumentaram, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, desta quarta-feira.

O crude WTI reverteu as perdas por breves momentos após os dados, mas voltou às quedas e perde 0,7% para $47,29.