DJ EUA/DOE: Reservas de crude disparam; atividade nas refinarias desce

(DJ Bolsa)-- As reservas de petróleo dos EUA aumentaram acentuadamente na semana passada, enquanto a atividade das refinarias abrandou inesperadamente, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços de referência do petróleo nos EUA, que já caíam antes da divulgação do relatório, prolongam as quedas após os dados. O contrato do Nymex para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.