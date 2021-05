DJ EUA/DOE: Reservas de crude recuam menos do que o previsto

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA recuaram menos do que o previsto, uma vez que a atividade das refinarias abrandou, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

O WTI, que subia antes dos dados, prolonga os ganhos. O contrato do crude Nymex para junho seguia há momentos em alta de 2% para $66,59 por barril.